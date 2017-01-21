В Азербайджане подорожали сигареты

В Азербайджане повысились цены на сигареты, сообщили haqqin.az представители торговых сетей.

Рост цен охватил практически все марки сигарет. Так, сигареты, стоившие до 2 манатов, подорожали на 10 копеек, а те, что выше двух манатов – на 20 копеек.

Напомним, что ранее вступили в силу новые требования закона "О безналичных расчетах", согласно которым теперь запрещена оптовая продажа сигарет наличным путем. Поставщики сигарет требуют предварительно перечислить на их счет всю сумму за поставляемый товар. Продавцы связывают нынешний рост цен на сигареты именно с эти фактором.