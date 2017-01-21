Обама отправился в отпуск

Чета Обама — бывший президент США Барак и его супруга Мишель — отправились в отпуск в Калифорнию.

Как сообщают местные СМИ, они вылетели в Калифорнию с военно-воздушной авиабазы Эндрюс под Вашингтоном. Там, как сообщается, бывший президент попрощался с военными.

Позднее стало известно, что аккаунт в социальной сети Twitter @POTUS, который принадлежит президенту США и до этого управлялся Обамой, официально перешел к 45-му президенту Соединенных Штатов Трампу. В описании аккаунта указано, что теперь им управляет 45-й президент США. Также изменились обложка и аватар. Все предыдущие твиты при Обаме были удалены.