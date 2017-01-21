В Вашингтоне собирается «Майдан»

Крупная акция протеста под названием "Марш женщин на Вашингтон", приуроченная к вступлению Дональда Трампа в должность президента США, запланирована в американской столице, сообщает РИА Новости.

Организаторы протеста распространили четырехстраничную политическую программу, требования которой включают основные положения различных движений за права человека. В частности, собравшиеся требуют обеспечения прав женщин, включая право на аборт, борьбы с насилием со стороны полицейских, равенства полов и рас.

К акции, основными участниками которой являются противники Трампа, присоединились активисты ряда движений, включая Occupy Wall Street, Black Lives Matter, а также движение за однополые браки и движение американских индейцев.