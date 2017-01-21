Мать Лапшина обратилась к Ильхаму Алиеву с прошением о помиловании сына

Мать блогера Александра Лапшина обратилась к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой о помиловании ее сына. Об этом сообщила консул Израиля в Беларуси Юлия Рачинска-Спивакова.

Мама Лапшина, которая является гражданкой Израиля и там же проживает, направила письмо с просьбой о помиловании в МИД Израиля, которое должно передать его азербайджанской стороне.

Сам Лапшин, задержанный белорусскими правоохранительными органами по требованию Азербайджана, также уже написал письмо с извинениями на имя президента Ильхама Алиева. Оно было подписано в присутствии Рачински-Спиваковой, сообщает armeniasputnik со ссылкой на РИА «Новости».

В письме Лапшин просит прощения за свои действия в связи с тем, что они были совершены по наивности. Письмо было нотариально заверено консулом посольства Израиля в Беларуси и передано через посольство Израиля в Баку в администрацию президента Азербайджана на рассмотрение.

Напомним, что российско-израильского блогера Александра Лапшина задержали в Беларуси в декабре 2016 года по запросу Азербайджана, где он был объявлен в международный розыск за ряд нарушений. В апреле 2011 года и октябре 2012 года Лапшин посетил оккупированные земли Азербайджана в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне. Кроме того, 6 апреля и 29 июня 2016 года Лапшин делал публичные призывы, направленные против территориальной целостности Азербайджана, поддерживая «независимость» режима, незаконно функционирующего на оккупированных землях.

В пятницу стало известно, что заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук, рассмотрев просьбу Генеральной прокуратуры Азербайджана о выдаче Лапшина для привлечения к уголовной ответственности, установил удовлетворить просьбу азербайджанской стороны.