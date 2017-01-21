 

Турция почти перешла на президентскую форму правления остался референдум

 

Парламент Турции большинством голосов одобрил пакет изменений в Конституцию, предполагающих переход на президентскую форму правления, передает Анадолу.

В голосовании приняли участие 488 депутатов: 339 депутатов проголосовали "за" принятие закона, состоящего из 18 статей, 142 "против". Закон будет вынесен на референдум, который примет окончательное решение.

Ожидается, что президент Турции Тайип Эрдоган в ближайшие дни подпишет закон, после чего он будет вынесен на референдум, который пройдет через 60 дней после публикации текста закона в официальном издании.

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