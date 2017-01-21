 

Дональд и Меланья Трамп исполнили танец на балу в честь инаугурации Видео

 

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья вечером 20 января по традиции исполнили танец на торжественном балу в честь инаугурации нового главы государства, передает CNN.

Выйдя на сцену, 45-й президент США отметил музыкантов, развлекавших гостей до его прибытия. "Вот то, что я называю великим талантом", - сказал он.

"Ну, что ж, мы это сделали, - подчеркнул президент под шум оваций. - Мы начали этот путь. И они говорили нам и мне, что у нас нет шансов, но мы знали, что победим, и мы победили. Сегодня у нас великий день".

Трамп поблагодарил всех своих сторонников за поддержку, высказав особую признательность супруге Меланье. "Мы сделали кое-что особенное, и этот день очень особенный", - заметил он. "Вы увидите, что многое случится в течение следующих нескольких недель. Вы будете очень счастливы", - пообещал хозяин Белого дома, повторив свой слоган "Сделаем Америку снова великой".

После слов Трампа в зале зазвучала музыка: заиграла песня легендарного американского актера и певца Фрэнка Синатры "My Way" ("Мой путь"), и чета Трамп открыла свой первый бал в роли хозяев Белого дома. Первая леди сменила свой дневной голубой наряд от Ральфа Лорена на светло-кремовое платье с оголенными плечами, которое разрабатывала вместе с дизайнером Эрве Пьером.

Спустя какое-то время к танцующим президенту и первой леди присоединились вице-президент Майкл Пенс со своей супругой Карен. Следом на сцену вышли дети Дональда Трампа: его дочь Иванка Трамп со своим супругом Джаредом Кушнером, сыновья Дональд-младший и Эрик с женами.

Всего в день инаугурации у Трампа запланированы три бала, два из них прошли в крупнейшем центре для выставок и конференций Вашингтона, а третий, посвященный вооруженным силами страны, состоялся в Национальном строительном музее.

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