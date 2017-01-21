 

Армянские подразделения применили крупнокалиберные пулеметы

 

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 39 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«Вооруженные формирования Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 39 раз»,- отмечается в сообщении.

Ведомство отмечает, что обстрел велся как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.

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