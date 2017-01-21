Число жертв взрыва на овощном рынке в племенной области Куррам на северо-западе Пакистана выросло до 18 человек, агентство Ассошиэйтед Пресс.

Согласно информации, еще 51 человек получил ранения. По словам одного из врачей больницы, куда госпитализировали пострадавших, 11 из 18 погибших были доставлены в тяжелом состоянии и скончались во время оказываемой им помощи. Состояние еще ряда пострадавших оценивается как критическое.

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По меньшей мере 12 человек погибли, более 30 пострадали в результате взрыва, прогремевшего на овощном рынке в племенной области Куррам на северо-западе Пакистана, сообщает издание Dawn.

Инцидент произошел в городе Парачинар. Как сообщается в пресс-релизе армии Пакистана, речь идет о самодельном взрывном устройстве. Взрыв произошел около 08.50.

При этом, по данным пресс-службы армии, погибли шесть человек, 20 пострадали.

Пока ни одна действующая в Пакистане группировка не заявила об ответственности за взрыв.