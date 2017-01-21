 

Трамп частично приостановил действие Obamacare‍

 

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который предписывает облегчение бремени госучреждениям в ожидании отмены реформы здравоохранения, введенной шесть лет назад, сообщает агентство Рейтер.

Также Белый дом в ближайшее время разошлет меморандум министерствам с целью заморозить дальнейшее введение новых правил по регулированию экономики в соответствии с предвыборными обещаниями Трампа.

Трамп и его Республиканская партия намерены как можно скорее отменить проведенную уходящим президентом Бараком Обамой реформу.

Реформа здравоохранения 2010 года, получившая неформальное название "Лечение Обамы" (Obamacare), предполагает субсидии малоимущим на медицинскую страховку. В то же время всех американцев обязали покупать медстраховку. Здравоохранение в США является самым дорогим в мире. Obamacare вызывает в обществе смешанную реакцию. Согласно опросам, около половины американцев считают, что реформу нужно отменить. Тем не менее около 20 миллионов человек впервые оказались застрахованы благодаря этой реформе

Закон был принят в 2010 году только голосами демократов, которые в то время контролировали Конгресс. Затем республиканцы, добившись большинства в палате представителей, а потом и в сенате, десятки раз голосовали за отмену закона, но не могли преодолеть вето президента. Верховный суд поддержал ряд ключевых аспектов реформы. Республиканцы в настоящий момент идут по пути демократов, намереваясь провести изменения в одностороннем порядке, без согласования с оппозицией.

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