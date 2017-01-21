 

Под завалами отеля в Италии нашли еще четырех выживших

 

Еще четверых выживших нашли в отеле Rigopiano в центральной итальянской области Абруццо, который накрыла снежная лавина, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на спасательные службы страны.

По данным агентства, двое из спасенных женщины и еще двое мужчины.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили 13 человек, из которых не менее двух – дети.

На данный момент еще более 10 человек числятся пропавшими.

ЧП произошло в среду вечером в горном массиве Гран-Сассо, находящемся в итальянской области Абруццо. Снежная лавина, сход которой, по всей видимости, спровоцировали сильные землетрясения, произошедшие в этот день в центральной Италии, погребла под собой гостиницу, где, по последним данным, находились 34 человека: 22 постояльца, восемь сотрудников и четверо гостей. В четверг спасатели извлекли из отеля тела четырех погибших.

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Под завалами отеля в Италии нашли еще четырех выживших
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