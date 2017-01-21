 

В Италии разбился автобус с детьми: 16 погибших

 

Венгерский автобус с детьми, возвращавшимися из поездки во Францию через территорию Италии, врезался в столб и загорелся. Жертвами ДТП стали 16 человек.

Инцидент произошел в провинции Верона в пятницу около полуночи по местному времени. Как передает агентство AFP со ссылкой на пожарные службы, в результате аварии погибли 16 человек, одним из погибших мог стать водитель автобуса. Еще 36 человек пострадали. Их удалось освободить из салона и доставить в больницу.

По информации издания La Repubblica, в автобусе находилось около 50 человек, большая часть из них — подростки в возрасте от 14 до 18 лет.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства трагедии выясняются.

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