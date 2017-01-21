 

В Балакене мать и дочь торговали наркотиками фото; видео

 

В Балакене сотрудники полиции задержали жительницу села Газма 55-летнюю Сумейсет Алиеву и ее дочь 34-летюю Илаху Алиеву. Как сообщает телеканал ARB TV, в их доме был проведен обыск.

В результате обыска было обнаружено 3,5 кг марихуаны. Сотрудники полиции установили, что наркотики женщинам дал житель села Махмалар 33-летний Кямран Бабаев.

Как сообщил телеканалу следователь Управления полиции района Вугар Хемишов, все трое задержаны по обвинению в торговле наркотиками. Возбуждено уголовное дело, начато расследование. 

 

1526 просмотров


Старости
Шимон Бриман: «Трамп поддержит Азербайджан - цитадель стабильности и прозападного развития»
Шимон Бриман: «Трамп поддержит Азербайджан - цитадель стабильности и прозападного развития» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 6° / -1°
22 Янв 8° / 0°
23 Янв 7° / 1°
24 Янв 8° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.8311 AZN
1 EUR   =   1.9483 AZN
1 RUB   =   0.0308 AZN


Новостная лента

Предотвращен теракт в Вене
Трамп сменил бюст Мартина Лютера Кинга в Белом доме на бюст Черчилля
Завтра в Баку похолодает
Ильхам Алиев поднял зарплаты и пенсии
МИД Армении грызётся с Минобороны наш комментарий
Только в Азербайджане: у моего жениха СПИД, но все равно выхожу за него
Иран против участия США в переговорах по Сирии Заявление Кремля
Бои в Дагестане: уничтожены двое боевиков
И Абдурахман Везиров всплыл в Межбанке вместе с армянами
Кремль: Путин готов к встрече с Трампом
Ильхам Алиев соболезнует Роухани
В турецком городе убрали надписи на армянском языке
В Стамбуле обстреляли полицейский патруль фото; видео
С сайта Белого дома удалили страницу о правах сексменьшинств После инаугурации Трампа
ЦРУ о перестрелке на азербайджано-турецкой границе: убиты 10 солдат-азербайджанцев страницы истории
В Балакене мать и дочь торговали наркотиками фото; видео
В Италии разбился автобус с детьми: 16 погибших
Пожар в ночном клубе в Румынии: десятки раненых
Гасымов зарубил однофамильца
Под завалами отеля в Италии нашли еще четырех выживших
В Ширване арестован грабитель
Трамп частично приостановил действие Obamacare‍
В Баку повесилась молодая женщина
Теракт в Пакистане: десятки убитых и раненых обновлено 11:41
Армянские подразделения применили крупнокалиберные пулеметы