В Балакене сотрудники полиции задержали жительницу села Газма 55-летнюю Сумейсет Алиеву и ее дочь 34-летюю Илаху Алиеву. Как сообщает телеканал ARB TV, в их доме был проведен обыск.

В результате обыска было обнаружено 3,5 кг марихуаны. Сотрудники полиции установили, что наркотики женщинам дал житель села Махмалар 33-летний Кямран Бабаев.

Как сообщил телеканалу следователь Управления полиции района Вугар Хемишов, все трое задержаны по обвинению в торговле наркотиками. Возбуждено уголовное дело, начато расследование.