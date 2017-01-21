 

ЦРУ о перестрелке на азербайджано-турецкой границе: убиты 10 солдат-азербайджанцев страницы истории

Автор: Отдел информации 

Как сообщал ранее haqqin.az, ЦРУ выложило в интернет почти миллион рассекреченных документов. Первичное ознакомление показывает, что в огромном архиве ЦРУ содержатся некогда секретные документы, касающиеся также и трансграничных инцидентов между СССР и Турцией на границе Азербайджанской ССР.

Один из документов под номером CIA-RDP82-00457R000100400002-8-1 датирован 13 ноябрем 1946 года. Содержащийся в документе разведывательный отчет касается трансграничного инцидента между советскими (азербайджанскими) и турецкими войсками.

В отчете отмечается, что «российский отряд азербайджанских солдат недавно пересек русско-турецкую границу близ Каракёзе в направлении Карса и проник на 12 километров вглубь турецкой территории. Произошло столкновение между советскими военнослужащими из числа азербайджанцев и турецкими пограничниками, в результате которого погибли 10 солдат-азербайджанцев и один турецкий офицер. Командующий российскими пограничными силами объяснил, что русские пересекли границу по ошибке и думали, что находятся на советской территории. Были принесены извинения, а тела десяти азербайджанских солдат возвращены».

Авторы отчета пишут, что инцидент стал причиной паники в Карсе и Эрзуруме, население которых посчитало, что началась война. Из Анкары были направлены значительные запасы вооружения и амуниции к т.н. линии Исмета Инёню, которая проходит по горам Эрзерума. Отчет уточняет, что во время Первой мировой войны русским так и не удалось прорвать эту линию обороны, которая в то время не была так укреплена, как в 1946 году. Согласно отчету, некое неназванное лицо вернулось из описываемого региона в Стамбул. Это лицо (вероятно агент ЦРУ – ред.) заявило, что в случае войны турецкий генштаб готов оставить равнину между Карсом и Ардабаном и отойти на эрзурумскую линию, которая является основой обороны в кавказском регионе. Авторы отчета объясняют, что когда русские оккупировали иранскую часть Азербайджана, турецкий генштаб опасался наступления через равнины Вана и, соответственно, предпринял необходимые меры предосторожности.

В отчете также говорится о том, что были дислоцированы дополнительные артиллерийские орудия в фортификационных укреплениях у входа в залив Босфор. Также к уже имевшимся на тот момент двум линиям подводных мин на входе в Босфор была добавлена третья.

Таким образом, отчет говорит о высоком уровне напряжения в отношениях между Советским Союзом и Турцией после Второй мировой войны. В Анкаре всерьез опасались возможного нападения со стороны СССР. Именно это впоследствии и стало главной причиной вступления Турции в НАТО.

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