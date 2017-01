Сразу после того, как Дональд Трамп вступил в должность президента США, с сайта Белого дома исчезла страница, посвящённая правам ЛГБТ. В разделе публиковались законопроекты и итоги судебных разбирательств, призванных защитить права сексуальных меньшинств, сообщает haqqin.az со ссылкой на CBS News.

Moments after Donald Trump became president, the White House's LGBT rights page vanished. It now redirects to this: https://t.co/4zYox7VpzY pic.twitter.com/YPufwUCBMd