 

С сайта Белого дома удалили страницу о правах сексменьшинств После инаугурации Трампа

Автор: Отдел информации 

Сразу после того, как Дональд Трамп вступил в должность президента США, с сайта Белого дома исчезла страница, посвящённая правам ЛГБТ. В разделе публиковались законопроекты и итоги судебных разбирательств, призванных защитить права сексуальных меньшинств, сообщает haqqin.az со ссылкой на CBS News.

Кроме того, как сообщают СМИ, на сайте исчез раздел, посвящённый проблеме изменения климата.

Отметим, что обе эти темы стали актуальными во время президентства Барака Обамы.

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