 

В Стамбуле обстреляли полицейский патруль фото; видео

 

В стамбульском районе Есенюрт неизвестный открыл огонь по автомобилю, в котором находились полицейские, сообщает Haber7.

Несмотря на ответный огонь, нападавшему удалось скрыться.

На месте происшествия обнаружены автомат и сумка с ручными гранатами.

Сообщается, что пострадавших в ходе перестрелки нет.

Городское управление полиции начало широкомасштабную операцию по поимке нападавшего.

Напомним, что минувшей ночью в Стамбуле неизвестные обстреляли из гранатомета здание Управления безопасности и офис правящей Партии справедливости и развития Турции.

 

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