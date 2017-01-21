В стамбульском районе Есенюрт неизвестный открыл огонь по автомобилю, в котором находились полицейские, сообщает Haber7.

Несмотря на ответный огонь, нападавшему удалось скрыться.

На месте происшествия обнаружены автомат и сумка с ручными гранатами.

Сообщается, что пострадавших в ходе перестрелки нет.

Городское управление полиции начало широкомасштабную операцию по поимке нападавшего.

Напомним, что минувшей ночью в Стамбуле неизвестные обстреляли из гранатомета здание Управления безопасности и офис правящей Партии справедливости и развития Турции.