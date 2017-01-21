Ильхам Алиев соболезнует Роухани

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Ирана Хасану Роухани, сообщает официальный сайт главы государства.

"Уважаемый господин Президент, глубоко опечален известием о гибели людей в результате обрушения многоэтажного здания в Тегеране. В связи с этой трагедией от своего имени и от имени азербайджанского народа выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Ирана, желаю исцеления раненым и пострадавшим.

Аллах ряхмят элясин!" - говорится в послании главы государства.