Бои в Дагестане: уничтожены двое боевиков

Двое боевиков, по предварительным данным, уничтожены в ходе спецоперации в селе Вперед Кизлярского района Дагестана, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

"По предварительным данным, в ходе скоротечного боя были убиты двое боевиков. Осмотр дома, где они укрывались, еще не завершен. Подробности операции выясняются", - сказал источник.

По его словам, убитые, предварительно, опознаны как участники хасавюртовской диверсионно-террористической группы.

Режим КТО был введен в селе в 09:15. Источник ТАСС в силовых структурах республики сообщал, что в селе блокирован дом, в котором укрылись боевики, и начата спецоперация.