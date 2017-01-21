Когда уволили, а потом посадили бывшего главу Межбанка Джахангира Гаджиева, известного в криминально-политических кругах как Джаник, в Азербайджане свободно вздохнули, мол, теперь в банковской системе наступит порядок. Его место занял известный в финансовых кругах страны Эльмар Мамедов, на которого возлагались большие надежды. Но вскоре и его сняли с должности, а потом расползлись слухи о его уголовной ответственности.

Вначале Э.Мамедова обвинили в причастности к черному валютному рынку: банкир, воспользовавшись дефицитом валюты, сплавлял валютную наличность на "черный рынок". Но знающие люди поговаривали, что за ним тянутся и более грязные дела.

Вот этими делами и заинтересовался расследовательский отдел haqqin.az. Как оказалось, не напрасно. Удалось выйти на след новых махинаций, которые осуществила обновленная команда московских ставленников Эльмара Мамедова. Когда два года назад мы начали освещать проблемы вокруг Межбанка – еще до выявления фактов хищения миллиардов долларов и назначения новых менеджеров - выяснилась причастность к этим преступлениям многих филиалов банка, в том числе и дочерного банка в Москве.

Понятно, что новая команда банкиров не сумела выправить поставленную перед ними задачу по оздоровлению Межбанка. После очередной смены руководства банка здесь началась новая кадровая чехарда – на ключевые позиции до сих пор назначаются новые люди. Причем, часто приглашаются клерки из других банков страны, видимо, своих уже не осталось, или им не доверяют. Такие частые кадровые перемены привели к тому, что о головном офисе и местных филиалах банка сегодня мало что известно, а говорить голословно – черта слабых. Зато из Москвы нам стали поступать новые факты и доказательства о темных делах, которые продолжаются в «МБА Москва».

В прошлом месяце Московское бюро haqqin.az в статье «Как Межбанк разбазаривает азербайджанскую валюту» выявило, что валюта из Межбанка уходила не только на «черный рынок» страны, но и на финансирование сомнительных проектов за рубежом. И сумма при этом называлась солидная – 80 млн. долларов. Эти деньги по указанию Эльмара Мамедова и председателя московского отделения Межбанка Эмина Эфендиева пошли на финансирование ипотечного проекта в Мытищах (город в Подмосковье), который реализовывало ООО «СВД». Руководство же проектом осуществлял один из акционеров общества некий Рауф Шихалиев, хотя гендиректором его является Владимир Макаров. Так, за счет государственных средств Азербайджана выдавались кредиты и гарантии компаниям, с которыми напрямую связан Э.Мамедов.

А Р.Шихалиев, являющийся не только акционером компании, получившей кредиты и гарантии, но одновременно и ответственным работником МБА – Москва, был лишь посредником. То есть Э.Мамедов с Р.Шихалиевым и Э.Эфендиевым и не думали забывать старое и любимое занятие - зарабатывать деньги за счет государства, не думая о рисках и последствиях. Так, наверное, они решили оправдать возложенное на них доверие президента и правительства страны.

Нам же стало известно еще об одной махинации банка в Москве – проекте жилого комплекса на Ленинском проспекте. В комплекс вложено более 100 млн. долларов. Продажа квартир в жилом доме началась в 2015 году, когда и произошла смена власти в Межбанке, поступления должны были пойти на закрытие задолженности перед банком, то есть вернуться к инвестору - Азербайджану. Произошло ли это, сказать трудно, нет результатов аудита. Но есть подробности, которые наводят на иные мысли.

Как это ни странно, процессом продажи квартир руководит непосредственно армянская группа специалистов по недвижимости - семья Клечкян. Их Э.Эфендиеву представил некто Рустам Везиров – близкий к армянским кругам в Москве и родной племянник небезызвестного в Азербайджане Абдуррахмана Везирова. А также его зять Заур Иса-заде - человек Джаника, проходящий по делу Межбанка. К тому же Эфендиев получил свою должность не без помощи своего партнера Везирова.

Вот и получается, что армянская финансовая группировка при поддержке Эфендиева и Везирова выводит из страны наши деньги, хотя они очень пригодились бы здесь в это кризисное время. Полагая, что вдали от Азербайджана этого никто не заметит, Эфендиев входит в сомнительные отношения с армянскими риелторами, выдает гарантии и кредиты на не менее сомнительные бизнес–проекты Э.Мамедова. Компания, которая владеет жилым комплексом на Ленинском проспекте, называется Арго Инвест. Директором ее является Наталья Пшенина (Клечькян), назначенная на эту должность все в том же 2015 году. А куратор по продаже, получающий за это свои комиссионные, - компания ФортрастГлобал, и руководит ею в Москве Заур Иса-заде. Везиров же лично контролирует ситуацию и весь денежный поток из офиса на Ленинском проспекте.

Вот такую сложную цепочку построили ставленники Эльмара Мамедова в Москве. Мы, конечно, ясно представляем себе всю ответственность, которую берем на себя. И вряд ли какой разумный человек мог пойти на огульное обвинение довольно-таки известных и более чем обеспеченных лиц. Но в распоряжение редакции имеется необходимая документация.

Да, армянская группировка благодаря Э.Эфендиеву получила доступ к азербайджанским инвестициям. Эфендиеву в опыте и профессионализме не откажешь, он еще в Капитал Банке управлял рядом инвестиционных проектов. Ссылки на отсутствие информации тоже маловероятны. Близкое его общение с Иса-заде известно всем.

Кроме того, юрист банка Рафаэль Аббас, который долгие годы работает здесь и является одним из назначенцев Р.Везирова, прекрасно обо все осведомлен. Получается, что Эфендиев, забыв об армяно-азербайджанском конфликте, записав себе армянскую группировку в друзья и вместе с ними грабит Азербайджан. Пора бы следствию дать соответствующую оценку деятельности и этого «менеджера», уверяющего, что и новое руководство МБА будет вынуждено работать с ним...