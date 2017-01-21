 

Иран против участия США в переговорах по Сирии Заявление Кремля

 

Позиция Ирана как важного игрока в сирийском урегулировании осложняет вопрос возможного участия администрации США во встрече по Сирии в Астане, рассказал в интервью ВВС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает сегодня РИА Новости.

Встреча в Астане с участием единой делегации сирийской вооруженной оппозиции и представителей властей запланирована на 23 января. Представители администрации президента США Дональда Трампа, а также ООН были приглашены на встречу.

"Совершенно точно, мы бы приветствовали это. Ситуация очень сложная, есть Иран, важный игрок в сирийском вопросе, и иранцы не приветствуют США. Это очень сложный вопрос для очень осторожной игры", - отметил Песков.

Инициатором встречи в Астане как новой площадки по Сирии (помимо женевских переговоров) выступил президент России Владимир Путин, предложение поддержали его турецкий коллега Тайип Эрдоган и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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