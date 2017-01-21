Только в Азербайджане: у моего жениха СПИД, но все равно выхожу за него

Как это ни удивительно, но в Азербайджане практически никто из женихов и невест, узнавших после введенного недавно обязательного медицинского обследования перед бракосочетанием, что у одного из партнеров СПИД, не отказался ни от своего избранника, ни от намерения создать семью.

Между тем ВИЧ/СПИД - одно из самых тяжелых заболеваний, бытовавших когда-либо на земле, и по данным ВОЗ, каждый год в мире от него умирает почти 3 млн человек.

Надо сказать, далеко не в каждой стране проявляются такие толерантность и гуманность по отношению к ВИЧ-инфицированным. В той же соседней Чечне муфтии запретили регистрировать браки с носителями этого страшного вируса, что встретило единодушную поддержку населения. А Минздрав Таджикистана свои предложения о запрете браков по тому же поводу направил на рассмотрение парламента. Туркменский парламент в апреле прошедшего года уже принял поправки в законодательство, исключающие браки с ВИЧ-инфицированными.

Благодаря усиленной просветительской работе, отношение к ВИЧ в Азербайджане стало, бесспорно, более объективным: почти исчез панический страх, необоснованные опасения заразиться, хотя случаи дискриминации по отношению к больным пока не изжиты. Вместе с тем люди каким-то образом стали преодолевать проблемы эмоционального характера. И это правильно, потому что совершенно необоснованно всем ВИЧ-инфицированным приписывать особую опасность, считать, что заразиться от них можно даже на расстоянии. Еще один предрассудок связан со стереотипом, утверждающим, что ВИЧ - это болезнь наркоманов, проституток, гомосексуалистов и пр.

Как отмечают азербайджанские психологи, обычно решение о заключении брака с носителем ВИЧ принимается после того, как человек узнает, что при соблюдении определенных условий риски заражения снижаются до минимума. Инстинкт самосохранения подчиняется трезвой оценке рисков, считают психологи. Заразиться в бытовых условиях, пользуясь одной посудой, ванной и т.д., практически невозможно.

В целом же минимальный риск быть инфицированным есть у любого человека. Это связано с переливанием крови, использованием нестерильных медицинских и косметологических инструментов и т.д.

Как сообщила haqqin.az завотделом эпидемиологии Республиканского центра по борьбе со СПИДом Афет Назарли, в 2016 году в СПИД-Центр поступили результаты 107 образцов крови, в которых был обнаружен вирус иммунодефицита человека во время обследования перед бракосочетанием. Всего в 2016 году медицинские обследование, в том числе на ВИЧ, в НИИ гематологии и трансфузиологии прошли 143694 человека, собирающихся вступить в брак.

По словам Назарли, из числа оказавшихся ВИЧ-инфицированных 5 человек - граждане России, один из дальнего зарубежья. 41 человек ранее состоял на учете в СПИД-Центре. Остальные 44 были взяты на учет в это медучреждение, где они будут проходить лечение и дальнейшее обследование. К сожалению, 20 лиц с ВИЧ не обратились в СПИД-Центр, отметила она.

Своевременное лечение позволяет резко ограничить размножение вируса в крови и сохранить иммунную систему, что максимально снижает риск передачи инфекции другим людям, улучшая качество и продолжительность жизни ВИЧ-инфицированного, отметила Назарли.

Специалист также сообщила, что 68 человек были заражены в результате гетеросексуального контакта, что характерно для трудовых мигрантов. 17 человек были потребителями инъекционных наркотиков, и четверо из них сочетались браком в местах лишения свободы.

Средний возраст ВИЧ-инфицированных составляет 30-39 лет. Назарли отметила, что медицинские работники всем, у кого была обнаружена ВИЧ и их партнерам обстоятельно разъяснили методы профилактики, лечения и обнадежили, что, даже будучи зараженным, можно родить здорового ребенка.

Однако женщина с ВИЧ, чтобы родить полноценного ребенка, должна пройти антиретровирусную терапию и рожать в специализированном медучреждении. Ребенок же сразу после рождения должен получить для профилактики антиретровирусные препараты, а мать не должна кормить ребенка грудным молоком. Вот на таких условиях люди, живущие с ВИЧ, могут иметь здоровое потомство.