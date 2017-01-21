В последнее время армянские политологи все менее сдержанно обвиняют Министерство иностранных дел страны и возглавляющего его Эдварда Налбандяна в некомпетентности и бездействии.

Громкие провалы на международной арене, отсутствие волевых решений, уклонение от общения с журналистами и непонятные, дорогостоящие командировки в страны, с которыми Армению ничего, в принципе, не связывает - Таиланд, Аргентина и др. , намертво закрепили за Налбандяном издевательское прозвище «Политтурист» или, как его еще называют, «Дивановед».

Сегодня многие и проправительственные и оппозиционные общественные деятели открыто называют МИД Армении бесполезной организацией, упрекая к тому же в бесцельной трате средств налогоплательщиков.

Но одно дело оппозиционеры и независимые эксперты, и совсем другое - ведомство, беспрестанно вовлекаемое в скандалы с обворовыванием собственного бюджета. Соотечественники, конечно, догадались, что речь идет о Минобороны Армении, с космическими масштабами коррумпированности с которым не может соперничать ни одно госучреждение страны, в том числе и МИД.

К нападкам на практически смежное ведомство подключился и запасной пиарщик минобороны Аршак Закарян, вся деятельность которого направлена лишь на то, чтобы в достаточно примитивной форме за завесой из громких слов о патриотизме и героизме скрывать тотальное разграбление Вооруженных сил страны. Но там ему платят, а потому обрушился писака на МИД, который еще не успел его прикормить, обвиняя в том, что дипломаты проспали призыв ОБСЕ к сдержанности сторон на карабахском фронте.

Но МИД не стал терпеть нападок экс-уголовника-режиссера, и тут же появилось «ответное слово» его пресс-секретаря Тиграна Балаяна: «Необходимо периодически напоминать, что, выражая мнение о внешней политике, нет необходимости акцентироваться на комплексе самоутверждения и вожделения и этим доказывать отсутствие элементарных знаний в данной сфере. А рядовым серостям, в том числе несостоявшимся кинорежиссерам, считаю необходимым напомнить, что лучше промолчать и оставить впечатление идиота, чем заговорить и доказать это. Для обсуждения серьезных тем необходимы хотя бы начальные знания предмета. К сожалению, времяпровождение в американской тюрьме не является фактором обеспечения таких знаний (Закарян был осужден в США за уголовные преступления – ред.). Некто, превративший передовую линию фронта в орудие саморекламы, позволяет себе делать выводы о дипломатии Армении на уровне школьника-второгодника и давать оценки моим коллегам в соответствии с собственной физиологией».

Такие вот межведомственные разборки с поливанием друг друга помоями и употреблением порой отнюдь не нормативной лексики учинили военные и дипломаты Армении. Ситуацию точно отражает мудрая русская пословица: «Вор громче всех кричит «Держите вора!».