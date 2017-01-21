 

Ильхам Алиев поднял зарплаты и пенсии

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о повышении с 1 января 2017 года минимальной месячной заработной платы до 116 манатов, сообщает официальный сайт главы государства.

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня также подписал распоряжение о повышении страховой части трудовых пенсий.

Согласно информации, Государственному фонду социальной защиты на основании индекса потребительских цен по итогам 2016 года поручено к 1 января 2017 года обеспечить повышение страховой части всех видов трудовых пенсий и осуществить индексацию сумм пенсионного капитала, накопленных в страховой части индивидуальных счетов в системе персонального учета.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

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