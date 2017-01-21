 

Завтра в Баку похолодает

 

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, сообщает сегодня Национальный департамент гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Во второй половине дня местами прогнозируется дождь, который к вечеру может перейти в мокрый снег, усилится северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, днем - 3-5 градусов тепла, в Баку ночью около 0 градусов, днем - 3-5 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и повысится с 765 мм до 772 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80-90 процентов.

В районах Азербайджана в воскресенье днем местами возможен дождь, в горных и предгорных районах - мокрый снег, снег. Будет дуть порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 4-7 градусов тепла, в горах ночью - 4-8 градусов мороза, днем - 0-4 градуса мороза.

Синоптики предупреждают, что с полудня 22 января до полудня 23 января в основном в северных и восточных районах страны ожидаются дождь, мокрый снег, снег, будет дуть порывистый западный ветер, дороги покроются льдом.

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