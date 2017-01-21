 

Трамп сменил бюст Мартина Лютера Кинга в Белом доме на бюст Черчилля

 

Президент США Дональд Трамп заменил бюст лидера борьбы за права темнокожих в США Мартина Лютера Кинга, установленный в Овальном кабинете Белого дома, на бюст бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля, передает CNN.

Бюст Черчилля был подарен администрации бывшего президента США Джорджа Буша-младшего бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром в начале его президентского срока. В конце его правления президент США Барак Обама заменил его на бюст Мартина Лютера Кинга.

По словам бывшего пресс-секретаря Буша-младшего, после замены бюстов кабинет снова приобрел внешний вид, схожий с обстановкой при 43-м президенте США.

417 просмотров


Старости
Шимон Бриман: «Трамп поддержит Азербайджан - цитадель стабильности и прозападного развития»
Шимон Бриман: «Трамп поддержит Азербайджан - цитадель стабильности и прозападного развития» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 6° / -1°
22 Янв 8° / 0°
23 Янв 7° / 1°
24 Янв 8° / 2°

Наши деньги
1 USD   =   1.8311 AZN
1 EUR   =   1.9483 AZN
1 RUB   =   0.0308 AZN


Новостная лента

Предотвращен теракт в Вене
Трамп сменил бюст Мартина Лютера Кинга в Белом доме на бюст Черчилля
Завтра в Баку похолодает
Ильхам Алиев поднял зарплаты и пенсии
МИД Армении грызётся с Минобороны наш комментарий
Только в Азербайджане: у моего жениха СПИД, но все равно выхожу за него
Иран против участия США в переговорах по Сирии Заявление Кремля
Бои в Дагестане: уничтожены двое боевиков
И Абдурахман Везиров всплыл в Межбанке вместе с армянами
Кремль: Путин готов к встрече с Трампом
Ильхам Алиев соболезнует Роухани
В турецком городе убрали надписи на армянском языке
В Стамбуле обстреляли полицейский патруль фото; видео
С сайта Белого дома удалили страницу о правах сексменьшинств После инаугурации Трампа
ЦРУ о перестрелке на азербайджано-турецкой границе: убиты 10 солдат-азербайджанцев страницы истории
В Балакене мать и дочь торговали наркотиками фото; видео
В Италии разбился автобус с детьми: 16 погибших
Пожар в ночном клубе в Румынии: десятки раненых
Гасымов зарубил однофамильца
Под завалами отеля в Италии нашли еще четырех выживших
В Ширване арестован грабитель
Трамп частично приостановил действие Obamacare‍
В Баку повесилась молодая женщина
Теракт в Пакистане: десятки убитых и раненых обновлено 11:41
Армянские подразделения применили крупнокалиберные пулеметы