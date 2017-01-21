Весь Вашингтон обсуждает вчерашнюю инаугурацию президента Трампа. В первых же комментариях столичные журналисты отметили, что речь президента была не лишена некоторого пессимистического тона, несмотря на то, что страна находится в довольно хорошей форме. Трамп, например, заклеймил то, что он назвал "американской кровавой бойней", имея в виду рост преступности, и заявил, что "благосостояние, сила и доверие" американцев "рассеялись на горизонте" из-за потери рабочих мест, которые, по его словам, ушли за рубеж. Трамп призвал к немедленному действию, и в этом смысле его речь, как считают американские политологи, разительно отличается от неспешных и примирительных инаугурационных речей его предшественников. Исходя из этого можно предположить, что и само президентство будет радикально иным. Но каким именно, пока никто не знает.

Торжественная церемония передачи власти новому президенту с рассадкой в лимузины, которые направлялись из Белого дома к Капитолию - Трамп на левой стороне сидения, Обама на правой (на обратном пути в Белый они поменяются местами), точно в таком же порядке рассаживались бывшая первая леди Мишель Обама и новая - Мелания Трамп, а также уходящий и заступающий вице-президенты Джо Байден и Майкл Пенс - была выдержана по установившемуся многие годы протоколу. Но она в то же время отличалась от других, которые видела Америка. Например, в числе приглашенных были бывшие президенты Джимми Картер, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший, которые не поддержали кандидатуру Трампа на выборах. Кроме того, церемонию демонстративно проигнорировали около 40 конгрессменов из числа демократов - беспрецедентная явление в новейшей американской истории.

Сама церемония была короче предыдущих, а людей, заполонивших столичный Молл, широкие бульвары, которые ведут к Капитолийскому холму, было заметно меньше, чем 4 или 8 лет назад, когда присягу принимал Барак Обама.

Однако, как пишет столичная The Washington Post, "приведение к присяге Трампа означает значительные перемены в руководстве страны - речь идет о наступлении новой эры в Америке - эры Трампа".

Торжества посреди хаоса

Многие мировые СМИ, в том числе и российские вели прямую трансляцию церемонии присяги Трампа. Однако в этих репортажах было все, что окружало торжества, а многое из того, что к ним не относилось, осталось за кадром. Всего в каких-то двух километрах от Капитолийского холма разворачивались рукопашные бои между полицией и тысячами протестовавших против вступления в должность Дональда Трампа, что съехались со всей страны. Они шли по улицам американской столицы, переворачивая стенды с газетами, разбивая стекла на автобусных остановках, нанося зловещие черные граффити на стенах домов.

Досталось припаркованным у обочины нескольким черным лимузинам, которым выбили стекла. Полицейским пришлось усмирять толпы с помощью перцового спрея и резиновых дубинок, однако в нескольких местах бунтовщикам удалось прорваться через металлические кордоны. Звуки взрывов и сирен слушалось в разных частях города и во время самой церемонии инаугурации. Всего власти насчитали присутствие в столице 60 протестующих групп, но о точной численности их ничего не известно. В день инаугурации свыше 90 протестующих были задержаны.

Вообще Вашингтон в этот день производил странное впечатление. Местных жителей на улицах почти не было. Кто-то заперся в квартире, боясь беспорядков, но большинство в столице Америки, где Дональд Трамп получил всего 4 процента голосов избирателей уехало из Вашингтона на свои трехдневные выходные.

Тех, кто находился на улице можно было условно разделить на три группы. Первая - десятки тысяч агентов безопасности, которые были все в одинаковой одежде и все на одно лицо. Вторая - уже упомянутые разношерстные протестующие. Далеко не всех их собрала сюда нелюбовь к Трампу. Чернокожие активисты маршировали с плакатами "Black lives matter" "Жизни темнокожих важны", что выражало протест против полицейского произвола. Другие отстаивали право на однополые браки, третьи защищали аборты.

Значительно более мотивированными были звезды Голливуда, которые собрались в Нью-Йорке напротив "Башни Трампа" на 5-ой авеню, чтобы выразить свой протест против избрания 45-го президента Америки.

Среди них были мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, актеры Роберт де Ниро, Алек Болбуин, певица Шер, скандальный документалист Майкл Мур. "Трамп уверяет, что он создал мощное общенародное движение в свою поддержку, - сказал с трибуны нью-йоркский мэр. - А мы создаем свое движение, смотрите, сколько нас, - обвел он рукой многотысячную толпу.

Тост за Трампа

Но вернемся в американскую столицу. Вторую группу шествующих по улицам составляли дамы почтенного возраста в длинных платья, пальто и шубах. Как сказал один из моих коллег-журналистов, "от них пахнет канифолью и длинными деньгами ". Он имел в виду, что они богаты давно, но их мало кто видит в своих штатах, а инаугурация президента -редкий шанс показать себя.

Эти дамы приехали сюда на традиционные инаугурационные балы. Сам Трамп с супругой Меланией собирается посетить в ближайшие часы 3 таких бала. Но видно, он не большой любитель танцев. В отличие от Билла Клинтона, который на свою вторую инаугурацию в 2006 году посетил вместе с Хиллари 14 балов. Обама тоже был танцор хоть куда - в 2012 году он побывал на 8 балах в Вашингтоне.

Торжества, несмотря на протесты, сирены и взрывы отменять нельзя. На Капитолийском холме, всего в нескольких сотнях метрах от цитадели американской демократии работает бар, где всё посвящено Дональду Трампу. Там у входа стоят картонные фигуры Трампа и Путина, а за ними красный флаг с серпом и молотом. В баре продают за 15 долларов коктейли с водкой и мартини, а также простую водку, без мартини, но со льдом. "Мы знаем, что в Москве пили водку, когда узнали о победе Трампа", - говорит, улыбаясь от уха до уха бармен.

Тема русских продолжает звучать в Вашингтоне повсюду. Пользователи американских социальных сетей, например, увидели «следы Кремля» во время салюта в американской столице в честь инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Они обратили внимание на буквы USR из фейерверков, которые были расшифрованы как United States of Russia (Соединенные Штаты России).

Первый среди равных

А на стенде бара у Капитолия - длинный перечень того, чем отличается новый президент США от своих предшественников. Список впечатляет. Далеко не все знают, что Дональд Трамп - самый пожилой из вступающих в должность американских лидеров. Ему 70 лет, до этого рекорд принадлежал Рональду Рейгану, который заступал в 69.

Кроме того Дональд - единственный президент США, который никогда не избирался ни на какие политические посты. Он - первый в ее истории миллиардер (состояние Трампа составляет около 4 миллиардов долларов). Первый президент, который вел реалити-шоу. Первый, кто устроил международные конкурсы красоты. Первый, кто сделал фамилию брендом, который носят одежда, стейки и водка. Первый, кто был женат трижды. Первый, кто владеет собственным самолетом (у него "Боинг 757", в котором, как пишут американские газеты больше золотых и позолоченных предметов, чем на самолете Air Force One - президента США). Он - первый кто построил и жил в собственном 58 этажном небоскребе. Наконец, он автор 16 книг, в которых поделился с читателями секретами своего бизнеса. Он - первый, кто входит в Белый дом с рейтингом всего в 40 процентов, самым низким с тех пор, как служба Гэллапа начала свои исследования в 90-ые годы прошлого столетия.

Увы Трамп не первый, кто женат на бывшей модели. Супруга Джеральда Форда Бетти также была моделью, хотя и не фотографировалась топлесс.

Немедленное и прямое действие

The New York Times и другие издания отмечают, что моменты спустя после приведения к присяге Трампа коренной реформе подвергся вэб-сайт Белого дома. Из него исчезли все упоминания, касающиеся Obamacare - амбициозного проекта предшественника по внедрению медицинских страховок в Америке. Также была похоронена страница, посвященная усилиям по борьбе с потеплением климата, зато появился большой раздел по укреплению правоохранительных органов и в частности по обеспечению охраны американских границ и борьбе с нелегальной иммиграцией.

Эти изменения - наглядное свидетельство приоритетов предвыборных обещаний Дональда Трампа, которые, как считает The Washington будут оглашены уже на следующий день после инаугурации, а может быть даже через несколько часов после церемонии. Среди них, как предполагается будет объявлено о начале выхода США из Транстихоокеанского партнерства, пересмотре североамериканского Соглашения о свободной торговле с Канадой и Мексикой, а также о строительстве стены на границе с Мексикой. «Я думаю, это произойдет очень скоро», - сказал пресс-секретарь избранного президента Шон Спайсер.

По некоторым данным, Дональд Трамп собирается срочно отрегулировать свои отношения со спецслужбами Америки и намерен уже на следующий день после инаугурации посетить штаб-квартиру ЦРУ в Лэнгли. Вице-президент США Майк Пенс сказал журналистам по время неформального общения на инаугурации: "Люди на улице меня спрашивают: "Как вы успеваете все сделать?" Я им отвечаю: "Вы должны понять, что энтузиазм и энергия Дональда Трампа заразительны".