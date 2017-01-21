Германия не может выдворить азербайджанскую семью

Власти Германии вот уже несколько лет не могут депортировать азербайджанскую семью, состоящую из трех человек и проживающую в районе Пиннеберг земли Шлезвиг-Гольштайн, расположенной на севере страны.

Граждане Азербайджана прибыли в Германию в феврале 2009 года. Еще в октябре 2010-го Федеральное ведомство по вопросам миграции и беженцев отказало им в предоставлении убежища. Это означало, что вскоре семья будет депортирована. Но это в теории, на практике же незаконное пребывание азербайджанцев в Германии продолжилось, что крайне возмущало администрацию района Пиннеберг.

Депортация откладывалась из-за отсутствия у азербайджанской семьи документов и неверной информации, предоставленной о себе. Лишь в 2016 году, после того, как Азербайджан выдал необходимые идентификационные документы, отправка гостей домой стала возможна. Семья должна была вылететь из Гамбурга, однако в аэропорту одному из наших сограждан стало плохо. В результате отъезд был отменен, сообщает местное издание Pinneberger Tageblatt.

Администрация района критикует региональное ведомство, занимающееся вопросами мигрантов, за то, что, вопреки воле властей, лица, не получившие убежища, не были депортированы, а вернулись в квартиру, в которой они жили, и продолжают получать соответствующие льготы.

Когда они будут депортированы – сейчас неизвестно. Всего же в районе Пиннеберг проживают около 500 иностранцев, которые должны быть депортированы. В 2016 году отправить домой удалось лишь 20 человек.

В Администрации недовольны тем, что после случая в аэропорту азербайджанской семье разрешили вернуться в Пиннеберг, а не поселили ее в лагере в Бооштетде, чтобы четко дать понять, что депортация лишь отложена, а не отменена.

Сложность дела заключается еще и в том, что случаи, когда люди, которых должны депортировать, по каким-либо причинам в последний момент не могут покинуть Германию, крайне редки. Но, по словам пресс-секретаря Администрации Оливера Карстенса, несмотря на дополнительные процедуры, необходимые для новой депортации, семье все равно в скором времени придется отправиться в Азербайджан.

Это далеко не единичный случай, когда мигранты отказываются предоставлять свои документы. Согласно статистике Центрального офиса мигрантов ганзейских городов Германии, в число которых входят Гамбург, Бремен и другие, 152 гражданина Азербайджана, незаконно пребывающих в Германии, не могут быть депортированы из страны из-за отсутствия документов. И это только в этом регионе. По сообщениям немецких СМИ, в некоторых случаях толерантное отношение к подобного рода мигрантам может длиться более 10 лет, так как на их идентификацию уходит очень много времени.