В документах ЦРУ армянская Арагац называется по-тюркски - Alagəz

Для истории любого народа топонимика служит значимым источником. Названия регионов, населенных пунктов, рек, озер, гор дают обширный материал о населении территории в то или иное время, отражают его быт, обычаи, образ жизни. Более того, топонимы определяют конкретный исторический ареал проживания этноса и отражают уровень его самосознания.

Сохранение древней топонимики гарантирует историческую непрерывность культурных традиций народа, являясь обязательной частью национальной идеологической системы государства. При целенаправленном и умелом использовании государством топонимы могут служить эффективным средством сохранения единства нации, позволяют с полным моральным правом населять определенную территорию, защищать её от притязаний соседей или выдвигать собственные территориальные требования к ним.

Именно поэтому уже более века в современной Армении наряду с уничтожением коренного тюркского этноса, изгнания его с исторической родины, разрушения и присвоения памятников его материальной культуры, армянские националисты осуществляется и переименование исконной топонимики. Цель их очевидна: истребить даже память об исконных жителях нынешней Армении.

Но даже за сто лет переделать историю народа невозможно – то и дело всплывают факты, документы, доказательства его непосредственной связи с тем или иным местом на земле. Вот и на обнародованных ЦРУ документах озеро Севан отмечено под его историческим именем Гейча (в документе Гокча), а гора Арагац называется Алагяз. То есть так, как их обозначил первый обитавший там этнос.

В том, что историю невозможно фальсифицировать так. чтобы не осталось никаких следов реальных событий, убежден директор Института истории АН Азербайджана академик Ягуб Махмудов.

«В изданной в 1932 году книге 3авена Коркодяна «Население Советской Армении» отмечается, что из зарегистрированных на её территории в XIX и в начале XX веков 2310 населенных пунктов около 2000 имели названия тюркского происхождения. Процесс массового переименования топонимов в Армении начался с постановления Центрального исполнительного комитета ССР Армении от 3 января 1935 года. В постановлении указывается официальная версия причин переименования, которая сводилась к тому, что «названия многих мест отражали религиозные, феодально-собственнические пережитки прошлого, а также большинство имели неустойчивое и подрывающее значение».

Таким образом, в Армении на официальном уровне был дан старт компании по массовому переименованию тюркских топонимов на вымышленные армянские, которая продолжалась с разной интенсивностью вплоть до начала 90-х годов прошлого века. В послевоенные годы процесс переименования тюркских исторических названий на территории Советской Армении принял тотальный характер и чаще всего совпадал с периодами активизации антитурецких и антиазербайджанских настроений», - отмечает ученый.

Историк Парвиз Элай считает, что фальсификация, искажение истории, изменение исторических названий азербайджанских земель и превращение Армении в моноэтническое государство является составной частью оккупационной политики армянских властей.

«Именно таким путем в 1935-1989 годах в Армении тысячи азербайджанских топонимов были убраны с географических карт. Еще один период активного переименования тюркских топонимов относится ко второй половине 60-х годов. Мощным импульсом этому стали проведенные в 1965 году в Армении мероприятия, посвященные 50 летней годовщине т.н. "геноцида армян", якобы имевшего место в годы Первой мировой войны на территории Османской империи. Эти мероприятия дали мощный толчок новому росту антитурецких и антиазербайджанских настроений в армянском обществе. Однако накануне окончательной депортации азербайджанцев из Армянской ССР в конце 1980-х гг. здесь оставалось ещё 152 азербайджанских села с тюркскими названиями. После полной депортации азербайджанцев из Армении решением президиума Верховного совета Республики Армения от 9 апреля 1991 года в 16 районах республики были заменены названия 90 сел и районов. Практически все они являлись тюркскими топонимами», - подчеркнул историк.