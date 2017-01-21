К сведению Абульфаза Гараева: Грузия заработала на туризме 2 миллиарда долларов!

Грузия, начавшая развивать туристическую сферу раньше Азербайджана, может уже похвастаться более чем серьезными успехами. В прошлом году эта страна побила аж два рекорда - по количеству посетивших ее туристов и по доходу от них.

В 2016 году Грузия стала одним из самых популярных туристических направлений, считает глава Национальной администрации туризма Грузии Георгий Чоговадзе. В целом рекордным оказалось и общее число иностранцев, посетивших страну в прошлом году: 6 350 825 человек, что на 449 731 (7,6%) больше, чем в 2015-м, а общий доход от туризма впервые за время независимости Грузии превысил 2 миллиарда долларов.

Как же обстоит ситуация в Азербайджане? Наша страна в минувшем и уже в начале этого года не раз фигурировала в различных рейтингах. Да и сами азербайджанцы минувшим летом удивлялись наплыву туристов. Ну а в этом году иностранных путешественников может быть еще больше, хотя бы потому, что заработала система ASAN Viza, облегчившая иностранцам получение виз для посещения Азербайджана.

Кстати, говоря о цифрах. Заместитель министра культуры и туризма Назим Самедов на днях заявил, что, к примеру, первый в Азербайджане горнолыжный курорт Шахдаг в год посещают около 100 тысяч туристов. «Теперь там работает целый зимне-летний туристический комплекс на территории Шахдагского национального парка», - отметил Самедов.

Отвечая на вопрос «Какое количество туристов посещает сейчас вашу страну?», замминистра заявил, что максимального количества Азербайджан добился в 2012–2013 годах, когда количество приезжающих достигло 2,5 миллиона. «Это не тот максимум, на который мы рассчитываем, но в принципе на этом можно базироваться. К сожалению, в дальнейшем был некоторый спад в связи с кризисом и падением платежеспособности населения зарубежных стран».

По его словам, традиционно граждане четырех стран составляют 85 процентов посетителей Азербайджанской Республики. «Это в первую очередь Российская Федерация. На втором месте Грузия, потом Турция и Иран. Но зато теперь появились туристы из арабских стран».

Но когда же все-таки Азербайджан добьется больших показателей и сможет ли обогнать Грузию?

Отвечая на вопросы haqqin.az, глава Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров заявил, что на сегодняшний день после нефтяного сектора именно туризм стал одной из самых важных и полезных отраслей экономики, позволяющих привлекать иностранную валюту в Азербайджан.

По его словам, в стране действительно наблюдается существенный рост потока туристов из России, других стран СНГ, Европы, Азии.

«Спрос на Азербайджан растет с каждым днем. По различным туристическим рейтингам Азербайджан в последние годы входит в первую десятку по популярности, а иногда становится и одним из первых. Люди ищут безопасные для отдыха места, и Азербайджан на сегодняшний день отвечает этим требованиям», - отметил он.

Касаясь конкуренции с Грузией, Нахид Багиров отметил, что Азербайджан в плане стоимости проживания не проигрывает по ценам соседней стране.

«Однако беда в том, что сегодня на рынке Азербайджана нет 2-звездочных отелей и гостевых домов. К сожалению, этот сегмент в Азербайджане не получил развития. Сегодня в Грузии можно найти гостиницу за 30 долларов в сутки. Поэтому многие сразу думают, что цены там ниже. Это не так. Просто, как я уже сказал, на нашем рынке нет гостевых домов и 2-звездочных отелей», - отметил эксперт.

Однако, помимо отелей, есть еще один важный фактор - питание. «В Грузии цены в ресторанах раза в три ниже чем у нас. И потому перечисленные мною факторы делают грузинский рынок дешевле».

В в любом случае после девальвации цены в Азербайджане снизились, и это делает нашу страну привлекательной для туристов. Значит, по туристической сфере Азербайджан вполне может догнать и перегнать Грузию.