Российская дальняя авиация нанесла удар в Сирии

Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3, взлетев с территории России, нанесли групповой авиационный удар по объектам боевиков террористической организации "Исламское государства" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает ТАСС.

"Целями для поражения стали базовые лагеря бандформирований, склады вооружения и боеприпасов, скопления бронетехники и живой силы", - отмечается в сообщении.

"Данными объективного контроля подтверждено успешное поражение всех назначенных объектов. После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования", - подчеркнули в российском военном ведомстве.