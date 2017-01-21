 

Ле Пен раскритиковала политику Меркель

 

Лидер французской партии «Национальный фронт», кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен раскритиковала миграционную политику, проводимую канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает РИА Новости.

Об этом она заявила в ходе выступления на конференции Freedom for Europe в ФРГ.

«Во Франции госпожу Меркель преподносят как героиню в гуманитарной области. Какая щедрость по отношению к мигрантам! Но в то же время у самих жителей страны никто не спрашивал их мнения о миграционной политике страны, удовлетворены ли они ей. И мы понимаем почему. Потому что если спросить, все увидят, что такая миграционная политика — просто ежедневная катастрофа!» — заявила Ле Пен.

Также она добавила, что «Меркель так хотела принять этих мигрантов, что так и не знает, куда делись 500 тысяч из них».

Ранее Ле Пен выступила за выход Франции из ЕС и НАТО.

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