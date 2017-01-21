На недавней встрече с президентом Молдовы Игорем Додоном глава российского государства Владимир Путин, упомянув Барака Обаму, иронично заметил, что «есть люди, которые уходят не прощаясь, а есть те, которые прощаются, но все никак не уходят». На азербайджанской политической сцене все гораздо хуже – ее никак не хотят покидать деятели, напрямую ответственные за самые трагические и кровавые события новейшей истории нашей страны.

И эти люди не только не желают видеть своей вины в случившемся, но и позволяют себе откровенные провокации в самый трагический и скорбный для всего азербайджанского народа день. Традиционно 20 января граждане Азербайджана посещают Аллею шехидов, чтобы почтить память жертв 1990 года и других героев, погибших за суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Каждый год сюда приходит огромное число людей разных возрастов, но столь же, видимо, огромен и масштаб подлости и цинизма у тех, кто пытается всех скорбящих соотечественников выдать за своих сторонников. Как это ни омерзительно, так называемые лидеры радикальной оппозиции умудрились сделать трагедию азербайджанского народа поводом для самопиара.

Только взгляните на это фото. Лидер ПНФА Али Керимли и его соратники и соратницы шествуют к могилам шехидов. Однако они не встали скромно в вереницу рядовых граждан, объединенных общей скорбью, а пробрались вперед, вроде как именно они возглавляют идущих. Ну и, конечно, не преминули все это запечатлеть на фото, которое тут же растиражировали в соцсетях. Ну, а что, если не знать, вполне можно по этой картинке решить, что вся эта масса людей – сторонники Керимли, следующие за своим вожаком.

Этим «лидерам», похоже, и невдомек, что дешевая спекуляция в такой день и в таком месте поистине кощунственна. И ни о каком покаянии, признании своей вины за гибель сотен мирных азербайджанцев, естественно, и речи нет.

Республиканские СМИ распространили запись выступлений перед народом тех, кто более 27 лет назад рвался к власти. Просто ужас охватывает от осознания того, кто в те трагические, но полные стремления людей к свободе выступал с трибуны на площади Ленина, позже переименованной в Азадлыг. Никому до того не ведомые популисты мнили себя, видимо, оракулом и Данко в одном лице. Хотя, впрочем, о таких персонажах он и не слышал никогда...

В реальности же он, равно как и некоторые другие лидеры Народного фронта, выступали тогда совсем в ином качестве. А именно - попа Гапона. Такие вот пара десятков азербайджанских гапонов… Несколько лет спустя общественность страны оторопела от циничного признания одного из "Гапонов! - Исы Гамбара, что в момент вторжения советских войск в Баку, в те самые часы и минуты, когда танки давили мирных граждан на улицах нашей столицы, он пил чай со своим соратником… так что неудивительно, что никто из тех, кто призывал безоружных людей противостоять танкам, не пострадал.

Али Керимли в те годы возглавлял молодежную ячейку НФА в БГУ и не был тогда столь активен, как другие лидеры НФА, но он плоть от плоти тех провокаторов, что несут прямую ответственность за гибель мирного населения Баку в день «черного января».

Сегодня об этом почему-то не принято вспоминать, но ведь «фронтовики» тогда рвались к власти. Это была их самоцель, ради достижения которой они не останавливались ни перед чем. Это они свергли глав 26 райкомов партии, что само по себе является антиконституционным действием. Тогдашний руководитель республики - мягкотелый и слабый политик Везиров решил поиграть в демократию. Он предлагал «фронтовикам» дождаться выборов, честно и мирно пройти в парламент, создать фракцию и влиять на события в стране, используя свое легитимное политическое влияние. Но необольшевикам такой путь был не по нраву – слишком долго придется взбираться на Олимп.

Ценой их борьбы за власть стала гибель мирного населения Баку. Да, жертвы были бы в любом случае. Да, главная вина в этом чудовищном преступлении лежит на Михаиле Горбачеве, Дмитрии Язове и иных тогдашних руководителях СССР, которые отдали приказ о вторжении в нашу столицу советских войск. Но нет никаких сомнений и в том, что погибших было бы меньше, если бы провокаторы из руководства НФА призвали людей разойтись, как это пытались делать социал-демократы, в частности, Зардушт Ализаде.

Тем возмутительнее и циничнее сегодня выглядят потуги местных Гапонов, являющихся в траурный день в Аллею шехидов, чтобы не поклониться безвинно погибшим и покаяться, а себя показать и пропиариться. Неспособные собрать людей на свои санкционированные митинги, они предпринимают дешевые провокации, самих себя пытаясь убедить в том, что народ пойдет за ними. Но этого больше не будет никогда! Как бы ни оттягивали свой окончательный уход с политической сцены эти провокаторы, на какие бы профанации они не шли…