В сети посмеялись над борьбой Буша-младшего с дождевиком

Пользователи твиттера высмеяли бывшего президента США Джорджа Буша-младшего, который во время инаугурации президента США Дональда Трампа не мог справиться с пластиковым дождевиком, сообщает BuzzFeed.

Во время инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне пошел дождь, и Буш решил облачиться в плащ, чтобы не промокнуть. Однако ему не удалось сделать это с первой попытки.

«Он играл в peek-a-bush», — предположил пользователь mattcubala, обыгравший фамилию политика с детской игрой Peekaboo (в России ее знают как «ку-ку»). Seniorsatan пошутил, будто бы сидевший сзади Буша бывший министр обороны Дик Чейни сказал следующее: «Этот идиот не изменился». «Вызывает 911», — пишет arab_shrek. Aiyapholk предполагает, что он пытался изобразить члена ку-клукс-клана.

Многие также отметили, что несмотря на их неприязнь к Бушу за его деятельность на посту президента, он симпатичен им как человек.