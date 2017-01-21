Сергей Джулакян – менеджер в Армении, на днях принял решение уехать из Еревана, поскольку по его мнению в стране сложилась критическая политическая и экономическая ситуация – разруха, голод, нищета и при этом беспредел власть имущих.

С.Джулакян, обратившись в редакцию haqqin.az, изъявил желание выступить с политическим заявлением и приехать в Азербайджан. Он, как и тысячи армян, уповает на справедливость азербайджанских властей.

Отметим, что Сергей Джулакян был активным участником прошлогодних антиправительственных протестов в Ереване.

- Думаю, вы знаете, что недавно в Баку армянские и азербайджанские общественные деятели и правозащитники создали «Платформу для мира между Арменией и Азербайджаном». Целью гражданских активистов двух стран является активизация процесса мирного урегулирования карабахского конфликта. Как вы восприняли эту инициативу?

- Такую инициативу я не только приветствую, но и хочу стать ее активным участником. У нас уже есть горький опыт провальных попыток решить этот вопрос на официальном политическом уровне при содействии стран-посредников. Некоторых из этих «посредников», по моему мнению, даже близко нельзя было подпускать к этой сложной и болезненной проблеме, потому что именно они некогда были разжигателями этой войны.

А вот попытка решить вопрос с привлечением гражданского сектора, то есть, когда за стол переговоров сядут не политики и дипломаты, а представители простого народа, который, собственно, в основном и страдает от этого конфликта будет, очень эффективна и полезна. На мой взгляд, так проблему можно будет решить за считанные месяцы.

Насколько я знаю, за два месяца к Бакинской платформе присоединились весьма уважаемые в Армении и мною лично люди, такие, как Аракел Аракелян и Ваагн Карапетян. Кроме того знаю, что очень многие, как в Армении, так и в Карабахе, поддерживают этот формат решения вопроса, и я горд, что смогу внести свою скромную лепту в процесс, который, я уверен, приведет к долгожданному миру и благополучию, в первую очередь, для моей страны и моего народа.

- Что вы можете сказать о нынешней ситуации в Армении и Нагорном Карабахе, где вы бываете по роду деятельности? Какие там настроения у простого народа?

- В Армении ситуация очень тяжелая, хуже. чем когда-либо прежде. Народ живет в тотальном страхе и недоверии к каким бы то ни было внутриполитическим процессам. Сказать, что социальный уровень жизни низкий или тяжелый – значит, ничего не сказать, так как ситуация не просто тяжелая - люди буквально гибнут от голода, замерзают и умирают как на улицах, так и в своих квартирах, поскольку не в силах платить за коммунальные услуги. Работы нет никакой, надежды на хоть какое-то улучшение тоже. Последняя надежда появилась летом, когда ребята захватили полк ППС.

Если бы Сержику тогда не удалось подсунуть в толпу, собравшуюся вокруг захваченного здания, своих марионеточных активистов и оппозиционеров, которые сумели в буквальном смысле зомбировать народ, то невзирая на все полицейские кордоны и спецтехнику, которую туда подогнали, нам бы удалось прорваться к ребятам в полк, и дело бы решилось за считанные часы.

Что же касается Карабаха, то там ситуация точно такая же, за исключением того, что народ живет в еще большей атмосфере страха, и не может даже помыслить, чтобы хоть как-то противостоять тамошним властям в лице Бако Саакяна и его мафиозной компании. Все что там есть у простого народа - это страх и еще раз страх. Выражается это в том, что люди один за другим бросают все и сломя голову бегут из Карабах куда глаза глядят.

- Каким путем, по вашему мнению, можно вывести Армению и армянский народ из сложившейся ситуации?

- Первоначально должен быть решен карабахский конфликт, что неминуемо приведет и к краху преступного режима Саргсяна. Ведь весь механизм их правления, все их рычаги давления и, собственно, сами они, так или иначе, берут свое начало из этой войны. А решение карабахского вопроса попросту вывернет эти сорняки с корнем и даст возможность для нового здорового посева, который очень быстро даст плоды в лице как социального, так и морального благополучия для Армении и армянского народа.

- Бывший президент Армении Роберт Кочарян как-то заявил, что «армяне и азербайджанцы генетически несовместимы». Есть в этом, по-вашему, хоть доля правды?

- Знаете, мой дед был родом из Азербайджана, а моя мать из Карабаха, и я с детства знаю, что у нас с азербайджанцами очень много общего. Пожалуй, трудно будет найти в мире два настолько похожих по многим критериям народа. Кухня, фольклор, песни, литература, темперамент людей, понятие чести, традиции и др. - все настолько похоже, что глупо даже и говорить о какой бы то ни было несовместимости. А это печально известное выражение Кочаряна, думаю, будет очередным доказательством его расизма на Гаагском суде, перед которым, надеюсь, он когда-нибудь обязательно предстанет.

- Если вас пригласят, готовы ли вы поехать в Баку и принять участие в одном из предстоящих форумов Бакинской платформы мира?

- Конечно, я готов, и готов не только принимать участие в рамках обсуждений и форумов, но и помочь миротворческому процессу в любых других форматах, которые будут направлены на сближение наших народов и прекращение этой проклятой войны.