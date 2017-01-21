 

Корейский тренер намерена подать в суд на известную азербайджанскую спортсменку

Автор: Отдел спорта 

Бывший главный тренер женской сборной Азербайджана по таэквондо Сун Ми Парк намерена обратиться в суд в связи с высказываниями спортсменки Фариды Азизовой. Кореянка утверждает, что ее оклеветали, о чем она написала сегодня в своем Фейсбуке.

На днях сайт Report.az, ссылаясь на слова Азизовой, опубликовал заметку, в которой говорилось, что на одной из тренировок перед Европейскими играми-2015 Сун Ми Парк ударила свою подопечную, после чего якобы отношения между корейской специалисткой и Азизовой испортились.

«Естественно, об этом случае узнали в Федерации, поэтому было принято решение, что я буду тренироваться не под руководством Сун Ми Парк, а у своего личного тренера Сабухи Зульфугарова», - приводятся в статье слова спортсменки.

Однако как написала сегодня Сун Ми Парк, Фарида Азизова в беседе с ней отказалась от своих слов, заявив, что не говорила такого журналисту. «Получается, что обманывает либо Фарида Азизова, либо автор, - сделала вывод кореянка. – Кто-то из них ответит перед законом».

Судя по всему, разбираться тренеру предстоит со спортсменкой, ибо в беседе c haqqin.az автор материала Эльшан Мамедов заявил, что в качестве доказательства сохранил аудиозапись беседы с Азизовой и уже отправил ее представителям Федерации, которые прослушали ее и согласились, что вины журналиста тут нет.

Несколько дней назад Сун Ми Парк покинула пост главного тренера сборной Азербайджана. На ее место был назначен Эльнур Аманов. Кореянка опровергает информацию о том, что ее, дескать, уволили. «Мы просто не договорились об условиях. У меня есть более выгодные предложения, поэтому я приняла решение приостановить свою деятельность в Федерации таэквондо Азербайджана, - написала Сун Ми Парк. – Очень рада, что смогла принести Азербайджану бронзовую медаль в Рио».

Что касается Фариды Азизовой, то на Евроиграх-2015 она стала серебряным призером, а на Олимпиаде в Рио заняла 5-е место. В ее активе также титул чемпиона мира среди молодежи 2012 года, медали взрослых чемпионатов мира и Европы.

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