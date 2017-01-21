 

Хакеры опубликовали в Twitter BBC сообщение о ранении Трампа

 

Подразделение телерадиокомпании ВВС проводит расследование в связи со взломом своего аккаунта в Twitter, в котором появилось фейковое сообщение о ранении президента США Дональда Трампа, сообщила в субботу британская газета Mirror.

"Срочная новость: президент Трамп получил огнестрельное ранение в руку на инаугурации", — говорилось в сообщении, появившемся в субботу в официальном аккаунте филиала ВВС в британском городе Нортгемптон.

Вскоре "твит" был удален. Затем в аккаунте появилось сообщение с  извинениями, в котором говорилось, что он подвергся хакерской атаке. "На данный момент мы ведем расследование", — говорится в сообщении.

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Хакеры опубликовали в Twitter BBC сообщение о ранении Трампа
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