Хакеры опубликовали в Twitter BBC сообщение о ранении Трампа

Подразделение телерадиокомпании ВВС проводит расследование в связи со взломом своего аккаунта в Twitter, в котором появилось фейковое сообщение о ранении президента США Дональда Трампа, сообщила в субботу британская газета Mirror.

"Срочная новость: президент Трамп получил огнестрельное ранение в руку на инаугурации", — говорилось в сообщении, появившемся в субботу в официальном аккаунте филиала ВВС в британском городе Нортгемптон.

Вскоре "твит" был удален. Затем в аккаунте появилось сообщение с извинениями, в котором говорилось, что он подвергся хакерской атаке. "На данный момент мы ведем расследование", — говорится в сообщении.