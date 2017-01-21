Марш протеста фермеров парализовал Берлин

Более 10 тысяч человек приняли участие в субботу в марше протеста сельхозработников в Берлине, сообщила столичная полиция, сообщает РИА Новости.

Организаторы заявили о почти 18 тысячах участников. Марш прошел в центре Берлина от Потсдамерплац до Бранденбургских ворот. В рамках шествия по центру города проехала колонна из 130 тракторов. Демонстранты передали бумагу со своими требованиями в министерство сельского хозяйства ФРГ.

Акция прошла под лозунгами "Мы сыты аграрной индустрией/Мы сыты аграрной политикой". Ее участники, среди которых были представители ассоциаций и союзов, объединяющих работников сельского хозяйства, а также члены Greenpeace и немецкой партии "Зеленые", выразили протест против политики правительства ФРГ в области сельского хозяйства. Они выступили против трансатлантических торговых соглашений TTIP и CETA, использования ГМО и нитратов, в поддержку малых и средних хозяйств и биопроизводства.

Марш прошел в Берлине в седьмой раз и был приурочен к проведению ежегодной ярмарки-выставки "Зеленая неделя". В связи с проведением акции полиция перекрыла центр города и улицы возле здания парламента и ведомства канцлера, мимо которых прошли участники протестов. В настоящее время перекрытия сняты.