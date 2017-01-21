Армянский оппозиционер сомневается в надежности «Путинского НАТО»

«Поступают соответствующие сигналы, что в самый важный момент союзники Армении по ОДКБ не будут вести себя так, как подобает союзнику», - заявил член правления партии «Гражданский договор», депутат Национального Собрания Армении Никол Пашинян, сообщает "Новости Армении".

Затронув положение в предвыборной программе блока «Елк» («Выход») о необходимости искать альтернативы обеспечения военно-политической безопасности Армении, депутат подчеркнул: «Да, мы видим, что в той же Организации Договора о коллективной безопасности отношения по меньшей мере двух стран-участниц с Азербайджаном лучше, чем с Арменией. И есть основания думать, что в самый важный момент эти союзники не будут вести себя так, как ожидается от союзника».