В инаугурационной речи 45-го президента США Дональда Трампа присутствовала националистическая риторика. Об этом заявил вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль, сообщает The Independent.

«Он действительно имеет в виду то, что говорит. Мы слышали явную националистическую риторику», — отметил Габриэль. Он также убежден, что обещания нового главы Белого дома будут выполнены, включая громкие предложения о строительстве стены на границе с Мексикой и введение пошлин на импортные автомобили.

Габриэль призвал немцев «готовиться к трудным временам». «Германии предстоит столкнуться с трудностями с приходом новой администрации в США. Вполне вероятно, что характер отношений ФРГ с США изменится», — подметил вице-канцлер ФРГ и подчеркнул, что в таких условиях Германия и Евросоюз должны вместе защищать свои интересы и противостоять националистическим выпадам с другого континента.

Инаугурация президента Трампа прошла 20 января в Вашингтоне. В своей речи он пообещал забрать власть у истеблишмента и вернуть ее народу.