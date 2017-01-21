 

Чавушоглу об участии США в сирийском урегулировании

 

Взаимодействие с США необходимо для обеспечения долгосрочного перемирия и политического урегулирования в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.

"Мы обратились к Вашингтону с просьбой направить в Астану представительную делегацию", — сообщил глава МИД Турции журналистам в Вашингтоне, где он находится с визитом.

Чавушоглу также заявил о недостаточной поддержке Вашингтоном шагов Анкары по борьбе с террористической группировкой "Исламского государство" в Сирии.

"Американцы заявили, что не окажут поддержку операции "Щит Евфрата" в случае, если отряды сирийской оппозиции, поддерживаемые ВС Турции, продвинутся от турецкой границы вглубь Сирии на расстояние более 20 километров", — отметил глава МИД Турции.

По его словам, поддержка ВС США антитеррористической операции Турции в районе сирийского города Эль-Баб носит символический характер. "Мы готовы к более активному взаимодействию в борьбе с террористами, о чем заявили представителям новой администрации США", — отметил турецкий министр.

Международная встреча по сирийскому урегулированию в Астане начнется 23 января. В столицу Казахстана уже прибыли делегации Ирана, Турции и России. Как заявили в Госдепе, США не будут направлять на переговоры в Астану отдельную делегацию из Вашингтона, представлять на переговорах американскую сторону будет посол США в Казахстане Джордж Крол.

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