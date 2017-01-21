Выход Великобритании из Евросоюза может привести к нарушению Белфастского соглашения о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии. Такое мнение выразил в субботу председатель североирландской республиканской партии "Шинн фейн" Джерри Адамс, передает ТАСС.

"Вывод Севера из ЕС разрушит "Соглашение Страстной пятницы" (оно же Белфастское соглашение)", - считает он. По словам Адамса, "намерение британского правительства вывести Северную Ирландию из ЕС, несмотря на желание людей там остаться, является враждебным действием".

В 1998 году при участии властей Великобритании и Республики Ирландия было заключено Белфастское соглашение, известное как "Соглашение Страстной пятницы". Оно предусматривает отказ Лондона от прямого правления в регионе и передачу власти в регионе местным органам самоуправления, созданным на коалиционной основе. Соглашение позволило установить хрупкое политическое равновесие в Северной Ирландии и положить конец трем десятилетиям кровавых столкновений протестантов и католиков, монархистов и республиканцев, противников и сторонников независимости региона от Великобритании.

Референдум по вопросу о членстве Великобритании в ЕС прошел 23 июня 2016 года. Победу на нем с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции, в то время как большинство населения Северной Ирландии (55,8%) проголосовало за сохранение страны в составе сообщества.