Трамп посетил штаб-квартиру ЦРУ

Президент США Дональд Трамп посетил штаб-квартиру Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Лэнгли и вновь заявил, что необходимо уничтожить запрещенную в США, России и других странах террористическую группировку "Исламское государство", передает РИА Новости.

Надо избавиться от ИГ, иного выбора у нас нет… Радикальный исламский терроризм должен быть стерт с лица земли", — сказал Трамп, выступая перед сотрудниками ЦРУ.

По его словам, США "не использовали настоящие возможности" в борьбе с терроризмом.