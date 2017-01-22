Позиции азербайджанской армии обстреляли из гранатометов

ВС Армении за минувшие сутки применив гранатометы, 51 раз нарушили режим прекращения огня на различных направлениях линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск, сообщает в воскресенье пресс-служба Минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Довех, Воскеван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селах Беркабер, Паравакар и на безымянных высотах Иджеванского и Бердского районов, а также на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы, Баладжафарли Газахского района, в селе Коханеби Товузского района, а также на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции ВС Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского и Мерзили Агдамского районов, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Физулинского и Джебраильского районов.