Штайнмайер: "Избрание Трампа - это конец существующего миропорядка"

С избранием Дональда Трампа на пост президента США старый мир XX века, «наконец-то, закончился», констатировал глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своей статье для издания Bild.

По мнению министра, мир должен быть готов к неспокойным временам. Вопрос о том, какие ценности будут главенствующими в XXI веке, каким будет завтрашний мир, остается открытым, добавил он.

«Как всегда, когда меняется власть, есть неопределенность, сомнения, вопросы к новому руководству. Но в эти времена нового глобального беспорядка здесь нечто большее; сегодня поставлено на карту очень многое», — считает он.

«Мы будем стремиться к диалогу с новой администрацией США, чтобы донести до нее наше отношение, наши ценности и интересы», — отметил Штайнмайер, добавив, что Берлин заинтересован в укреплении равноправного партнерства с Вашингтоном.

«Свобода торговли, обмена, открытый мир, совместное противостояние экстремизму и терроризму, тесное и доверительное трансатлантическое сотрудничество, основанное на общих ценностях, является главным приоритетом нашей повестки дня», — подчеркнул Штайнмайер.