Россию хотят лишить еще одного чемпионата мира

Международный союз биатлонистов (IBU) может лишить Тюмень права на проведение чемпионата мира 2021 года из-за последнего допингового скандала, сообщил вице-президент организации Ивор Леготян, слова которого приводит чешский портал Sport.idnes.

В субботу состоялось экстренное заседание исполкома IBU, на котором прошло обсуждение доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. По итогам заседания было принято решение оправдать 22 из 29 российских биатлонистов, чьи дела по итогам доклада рассматривала экспертная комиссия IBU, в отношении оставшихся семи расследование будет продолжаться. Также IBU открыл официальное расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР).

«Чемпионат мира в Тюмени является открытым вопросом. Надо набраться терпения, мы должны решить много вопросов, чтобы затем вынести окончательный вердикт. 9 февраля на исполкоме IBU этот момент будет четко определен, при определенных обстоятельствах IBU может лишить Тюмень права на проведение чемпионата мира», — сказал Леготян.