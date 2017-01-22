Протестующих против Трампа могут посадить на 10 лет

Большинству задержанных во время протестов против в день инаугурации президента США будут предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках, что является уголовным преступлением. Об этом заявили в офисе прокурора США, передает CBS News.

По приблизительным подсчетам были задержаны около 230 человек, все они отпущены без залога с обязательством явиться в суд в феврале, когда начнутся разбирательства по этим делам. По информации собеседников телеканала, участие в массовых беспорядках предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штраф в размере до 250 тысяч долларов.