ЦРУ о ядерном оружии в Азербайджане и распаде СССР

Как сообщал ранее haqqin.az, ЦРУ выложило в интернет почти миллион рассекреченных документов. Первичное ознакомление показывает, что в огромном архиве ЦРУ содержатся некогда секретные документы, касающиеся Cоветского Азербайджана периода распада СССР.

Один из документов под номером CIA-RDP99-01448R000401660042-6 датирован 31 мая 1991 года. В нем содержится статья газеты «The Washington Times», в которой приводятся высказывания уходящего директора ЦРУ Уильяма Уэбстера о положении с ядерным оружием в СССР.

Как говорится в статье, Уильям Уэбстер выразил обеспокоенность тем, что руководство Кремля возможно не обладает более полным контролем над своим ядерным оружием. «Мы можем наблюдать то, что они уже не настолько уверены в себе как раньше. Это, в свою очередь, понижает уровень нашего доверия… Они сейчас рассматривают варианты мер, которые им необходимо предпринять, чтобы ракеты не попали в недружественные руки», – цитирует статья директора ЦРУ.

В качестве аргументации слов Уэбстера, статья приводит интересный факт. В феврале 1990 года советские войска были призваны для защиты хранилища ядерного оружия вблизи Баку (Азербайджан), которое, по словам американских официальных лиц, было захвачено вооруженными повстанцами.

В результате инцидента Советский Союз вывез ядерное оружие из нестабильных районов республик Средней Азии и Прибалтики в более безопасные регионы, пишет автор статьи, ссылаясь опять-таки на сообщения американских официальных лиц.

В статье также говорится, что когда журналисты спросили директора ЦРУ о том, может ли СССР распасться в ближайшие несколько лет, то он ответил: «В той или иной форме это может произойти уже к концу этого года». Напомним, что статья была опубликована в мае 1991 года. В декабре того же года СССР перестал существовать. Соответственно, распад СССР не стал такой уж большой неожиданностью для американского руководства.