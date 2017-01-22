Сюзан Симонян: «Выборы в Армении проведет Кремль»

В апреле в Армении пройдут парламентские выборы, и уже сегодня эксперты и аналитики прогнозируют разные варианты их исхода. Однако большая часть экспертов все же считает, что Саргсян, создав фикцию бурной конкуренции, вновь прибегнет к фальсификациям и обеспечит своей Республиканской партии (РПА) большинство голосов во всех избирательных округах. Вместе с тем. не исключается и появление на политической арене новых не подконтрольных Саргсяну игроков. Хотя, как выразился однажды депутат от фракции Национального конгресса (АНК) Никол Пашинян: «Не быть под колпаком у Сержика, вовсе не означает работать на благо армянского народа».

Возможность появления новых лиц в политике Армении предполагает и пресс-секретарь «Учредительного парламента» Сюзан Симонян. По ее словам, после июльских событий с захватом полка ППС в Ереване доверие Кремля к Саргсяну подорвано и чтобы свести риски к минимуму, РФ возьмёт предстоящие выборы под личный контроль, обойдя официальные власти Армении.

«Если даже я останусь последним радикалом, все равно не перестану утверждать, что выборы в Армении - это фарс. Они заранее планируются либо на Баграмяна, 26 (президентский аппарат РА), либо в Кремле. Те кандидаты, которые не проходят через Баграмяна, 26, однако довольно шумно врываются в предвыборную борьбу, однозначно получили добро Кремля. Кремль играет в выборах у нас очень большую роль и старается заполнить политическую сцену как можно больше пророссийскими силами.

А после “Сасна Црер” Кремль уже однозначно будет обходить Баграмяна 26, прыгать через голову, как говорится», - утверждает Симонян.