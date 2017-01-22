Смертник подорвал автомобиль у посольства Италии

По предварительным данным службы безопасности Ливии, напротив посольства Италии в Триполи взорвался напичканный взрывчаткой автомобиль.

Из обгоревшего автомобиля извлечены два трупа – смертника и его пассажира. Личности террористов пока не установлены, сообщает РБК.

После взрыва весь район, примыкающий к посольству, был оцеплен, дороги перекрыты. Источник в службе безопасности сообщил, что, возможно, погибшие террористы являются членами большой группы и эта версия будет отрабатываться силовиками.

Тот же источник сообщил, что взорвавшийся автомобиль был припаркован прямо посреди улицы в районе Аль-Дахра напротив посольства Италии, рядом со зданием министерства планирования и строительства.