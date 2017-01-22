Серж Саргсян: «Ни Армения, ни Азербайджан не имеют права решать судьбу Карабаха»

В процессе урегулирования карабахского конфликта Армения желает закрепить окончательный статус Нагорного Карабаха, заявил президент Армении Серж Саргсян.

"Наша цель - определение окончательного статуса Нагорного Карабаха посредством жителей Нагорного Карабаха. Никто не имеет право навязывать карабахцам свои условия жизни", - сказал С.Саргсян на встрече с демобилизованными в последние месяцы военнослужащими, сообщает Интерфакс.

По его словам, никто не имеет права решать судьбу Нагорного Карабаха - ни Армения, ни Азербайджан.

"Я не говорю, что воля армянского народа должна быть проигнорирована. Абсолютно, поскольку без Армении, без армянского народа проживающие в Нагорном Карабахе во все времена не смогут решить эту проблему. Но это не означает, что мы должны решать вместо них. Мы должны поддерживать их в реализации их воли. Уверен, что настанет время, когда проблема Нагорного Карабаха будет решена по этому пути. Для нас важное - определение статуса Карабаха, чтобы имели такой статус, который предоставит возможность народу Нагорного Карабаха вечно жить на своей земле", - заявил С.Саргсян.

Он отметил, что в первом пункте Мадридских принципов урегулирования карабахского конфликта отмечено, что статус Карабаха должен быть определен народом Нагорного Карабаха.

Он также отметил, что переговоры о размещении миротворцев в зоне конфликта никогда не велись.