 

72-летнего мужчину и его дочь обвиняют в крупном мошенничестве haqqin.az из зала суда

Автор: Инара Рафикгызы, собкор 

В Бакинском суде по тяжким преступлениям рассматривается уголовное дело в отношении 72-летнего Мамедаги Гурбанова и его 45-летней дочери Батуры Гасымовой. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az,  их обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

Основанием для возбуждения уголовного дела стала жалоба жительницы Ясамальского района Баку Гульназ Абдуллаевой, у которой отец с дочерью взяли в долг 67,5 тыс. долларов. Мамедага Гурбанов и Батура Гасымова заявили Абдуллаевой, что деньги им нужны для того, чтобы начать прибыльный бизнес.

Помимо этого, Батура Гасымова обвиняется в том, что не вернула деньги за взятые в долг у Намика Ахундова и Эмина Назарова золотые украшения. Общая стоимость золотых украшений оценивается в 45 тысяч манатов.

В свое оправдание Батура Гасымова заявила, что не обманывала Гульназ Абдуллаеву и не говорила ей, что деньги нужны для того, чтобы начать бизнес. По ее словам, она взяла деньги в долг под проценты и выплатила часть суммы. Однако затем она не смогла осилить набежавшие проценты.

Отец Гасымовой Мамедага Гурбанов также сказал, что ему пришлось соврать Гульназ Алиевой о том, что ему нужны деньги для того, чтобы начать ввозить древесину в Азербайджан. Все полученные от потерпевшей деньги Мамедага Гурбанов отдал своей дочери.

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